الرياضة

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة البحرين بـ”خليجي 26″

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      21 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب البحرين مساء غدًا الأحد على “استاد جابر الأحمد الدولي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج 26.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب نادي اليرموك” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس الخليج 26، وإلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، اليمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *