الأخضر يختتم استعداده لمواجهة البحرين بـ”خليجي 26″

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب البحرين مساء غدًا الأحد على “استاد جابر الأحمد الدولي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الخليج 26.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب نادي اليرموك” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس الخليج 26، وإلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، اليمن.