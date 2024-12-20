الأخضر يختتم معسكر الرياض ويغادر إلى الكويت للمشاركة في خليجي26

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في معسكر الرياض الذي أقيم خلال الفترة 12 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصَّةً تدريبيَّةً على “ملعب نادي الشباب” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب ” سالم الدوسري ” في تمارين الإحماء برفقة زملائه، كما خصصت له تمارين خاصة برفقة المعد البدني.

تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة إلى دولة الكويت، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 .

وسيعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” يوم غدٍ السبت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في المركز الإعلامي للبطولة ( فندق كراون بلازا ) ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب البحرين.