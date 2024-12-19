793 إنذارًا لمواقع تعدينية مخالفة

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 792 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية، في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، ووجّهت 793 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح, أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر نوفمبر الماضي شملت 284 جولة في منطقة الشرقية، 152 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و103 جولات في منطقة مكة المكرمة، و69 جولة في منطقة جازان، و62 جولة في منطقة عسير، و51 جولة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى 25 جولة في منطقة حائل، و15 جولة في منطقة الجوف، و10 جولات في المواقع التعدينية في منطقة نجران، و9 جولات على المواقع في منطقة الحدود الشمالية، و7 جولات في مواقع منطقة تبوك، و4 جولات في منطقة القصيم، وجولة في منطقة الباحة.

وأكَّد الجراح, عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.