وزارة الثقافة تستعد لتنظيم مهرجان الإبل

الرياض : البلاد

تنظم وزارة الثقافة خلال الفترة 26 – 28 ديسمبر الجاري في الرياض ” مهرجان الإبل ” , بمناسبة اختتام مبادرة عام الإبل 2024، حيث سيُقَدّم عرض لأبرز إنجازات العام الثقافي، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة، كما سيشهد في يومه الثالث والأخير حفلاً ختاميًا يتم فيه استضافة وتكريم الشركاء والرعاة الذين أسهموا في إثراء عام الإبل.

ويحتوي المهرجان على أربع تفعيلاتٍ ثقافية معاصرة للإبل، أولها “دروب الإبل” وهي مسيرة ثقافية معاصرة تجمع بين الإبل والفرق الأدائية؛ لتُجسّد أنواع الإبل، والفنون الأدائية المرتبطة بالإبل، وثانيها “سنام الإبل” وهي تجربة بتقنية الإسقاط الضوئي تُتيح للزائر مشاهدة رحلات الإبل بين تضاريس المملكة الخلابة على ظهر مجسمٍ بهيئةِ ناقة. والثالثة “الوجناء” وهي شاشة تعرض محتوى رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد عن الإبل، وأخيرًا ركنٌ خاص يستعرض منجزات عام الإبل، متضمنًا عدّة تفعيلات تشمل، مسيرة باريس، وأجلة الإبل، ومعزوفة الهويال، وزينة الإبل، وشخصية “مزيونة” لتعزيز ارتباط الناشئة بثقافة الإبل من خلال تجربة تفاعلية شيّقة.

ويُجسّد مهرجان الإبل الأثر الثقافي العميق للإبل، ويُعزز حفظ التراث، ويُبرز الدور التاريخي والثقافي للإبل في المجتمع، ويجمع المهرجان بين الاحتفاء بالتراث، وتقديم فعاليات تُعزز من شعور الفخر بالهوية الثقافية، ويدعم الصناعات والفنون المتصلة بالإبل مثل الحِرف اليدوية، والمأكولات التقليدية، والمطاعم الخاصة بالإبل.

ويأتي تنظيم وزارة الثقافة لمهرجان الإبل، احتفاءً بخِتام مبادرة عام الإبل 2024، وبأهدافها الرامية إلى تعزيز الشعور بالفخر بعناصر التراث الثقافي الوطني، ورفع مستوى الوعي حول الأهمية الثقافية للإبل في المجتمع السعودي.