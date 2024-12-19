نيوم تُشكل أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء المتطورة مع إحدى الشركات المتخصصة

نيوم : البلاد

أبرمت نيوم اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع شركة “سامسونج آند تي” باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال سعودي في مجال روبوتات البناء، مما يسهم في تطوير وتسريع تقنيات أتمتة البناء والتشييد في المملكة.

ويهدف المشروع المشترك إلى أتمتة جميع عمليات تجميع هياكل التسليح الحديدية المستخدمة في البناء عبر تقنيات اللحام والربط الروبوتية المتطورة، مما يتيح توفير هياكل حديدية كبيرة مسبقة الصُنع، حيث من المتوقع أن تعمل تلك التقنيات المتطورة على تقليل ساعات العمل اليدوي بنسبة تصل إلى 80 %، وذلك استنادًا إلى متوسط معدلات التركيب العالمية المطبقة في عمليات البناء التقليدية، إلى جانب دورها المهم في تعزيز السلامة والجودة، وتقليل هدر المواد وتكاليف تجميع هياكل التسليح بنسبة تصل لغاية 40%.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار، ماجد مفتي أن الاستدامة تعد من الركائز الأساسية لنيوم، ويتم العمل على تعزيزها في جميع أعمال البناء وأساليب التطوير ، ومن خلال أتمتة عمليات البناء الضخمة باستخدام الروبوتات يتم الدفع نحو حدود الابتكار في مجال البناء والتشييد إلى آفاق جديدة.”

وتنص الاتفاقية على إنشاء مصانع لإنتاج هياكل حديد التسليح في نيوم، وذلك لتلبية متطلبات أعمال تطوير مدينة “ذا لاين” والمشاريع الرئيسة الأخرى في نيوم، مما يسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل من أصحاب المهارات العالية بالسوق المحلي.