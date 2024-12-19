مطعم يطبخ البرغر بنفس الزيت منذ 100عام

البلاد ــ وكالات

في قلب مدينة ممفيس الأمريكية، يحتفظ مطعم “دايرز برغر” بسرٍ غير تقليدي خلف نكهة البرغر المميزة التي يقدمها منذ عام 1912.

السر ليس فقط في التوابل المميزة التي ابتكرها مؤسسه إلمر “دوك” داير، بل في استخدام نفس الزيت للقلي منذ أكثر من قرن، وهو ما يعتبره أصحاب المطعم العنصر السحري وراء طعم البرغر الذي جذب الزبائن لسنوات طويلة.

بدأت الحكاية حين نسي أحد الطهاة في ليلة ما أن يغير الزيت المستخدم في الطهي، وفي اليوم التالي، تذوق أحد الزبائن البرغر وأعرب عن إعجابه الكبير قائلاً: “هذا أفضل برغر تناولته في حياتي”، منذ ذلك اليوم، قرر المطعم الحفاظ على هذا الزيت الأسطوري.

واليوم.. يواصل المطعم تقليده الفريد، حيث تُصفى الشوائب من الزيت ويتم تتبيله باستمرار دون تغييره.

ما يثير الدهشة، أن معظم الزبائن لا ينزعجون من فكرة استخدام زيت عمره قرن، بل يرحبون بها. بل إن البعض يطلبون غمر البرغر بالكامل، بما في ذلك الخبز، داخل الزيت قبل تقديمه.

يُذكر أن هذا التقليد ليس فريدًا تمامًا؛ إذ تعتمد مطاعم أخرى حول العالم على أساليب مشابهة؛ مثل مطعم تايلاندي يستخدم نفس المرق منذ 50 عامًا، ومطعم” أوتافوكو” الياباني الذي يعتمد على مرق منذ عام 1945.