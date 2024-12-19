في افتتاح خليجي 26.. الكويت تواجه عمان.. وقمة بين قطر والإمارات

هلال سلمان- جدة

تنطلق يوم السبت بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت؛ حيث يواجه (الأزرق) المنتخب المضيف، نظيره العماني في مباراة الافتتاح على استاد جابر الأحمد الدولي في الـ 8 مساء، ثم يلعب منتخب قطر مع نظيره الإماراتي على استاد جابر المبارك (الصليبيخات) في الـ 10 مساء.

ويسبق المباراة الافتتاحية حفل افتتاح البطولة في الـ 7 مساء، وكانت القرعة قد أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 8 المشاركة على مجموعتين على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: الكويت، عمان، قطر، الإمارات

المجموعة الثانية: السعودية، العراق، البحرين، اليمن

وتقام مباريات البطولة على ملعبين هما استاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لـ 60 ألف مشجع، وملعب جابر المبارك في نادي الصليبيخات الذي يتسع لـ 15 ألف مشجع.

الكويت الأكثر تتويجًا

انطلقت بطولة الخليج للمنتخبات عام 1970م، ويعد منتخب الكويت الأكثر فوزًا بها؛ حيث توج باللقب 10 مرات، آخرها عام 1990م، يليه منتخب العراق الذي فاز بالكأس 4 مرات، ثم منتخبنا الوطني الذي حقق اللقب 3 مرات، ومثله أيضًا منتخب قطر، فيما فازت الإمارات وعمان بالبطولة مرتين لكل منهما، وتوجت البحرين مرة واحدة.

يدرب منتخب الكويت في خليجي 26، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي يعتمد على مجموعة من اللاعبين المميزين؛ يتقدمهم المخضرم يوسف ناصر وبندر بورسلي ومحمد دحام وعيد الرشيدي ومعاذ الظفيري وفهد الهاجري وسامي الصانع.

أما منتخب عمان؛ فيقوده المدرب المحلي الخبير رشيد جابر، ويبرز في صفوفه كل من المنذر العلوي وحارب السعدي وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وزاهر الأغبري وعلي البوسعيدي، بالإضافة إلى ثلاثي المنتخب الأولمبي مأمون العريمي وعاهد المشايخي والفرج الكيومي.

وسيكون الغائب الأكبر عن عمان نجمها محسن الغساني بعد رفض ناديه بانكوك يونايتد التايلاندي التحاقه بمنتخب بلاده.

قمة بين العنابي والأبيض

تحمل مباريات (العنابي) القطري و(الأبيض) الإماراتي إثارة كبيرة، وقد وضعتهما القرعة في مواجهة مثيرة بمستهل مشوارهما في البطولة.

ويدرب منتخب قطر، الإسباني لويس غارسيا الذي خلف مواطنه ماركيز لوبيز، ويعد أكرم عفيف أهم لاعب في تشكيلة (العنابي) بالإضافة للهداف المعز علي وأحمد فتحي وطارق سلمان وعبدالله يوسف ولوكاس مينديز.

أما منتخب الإمارات؛ فيدربه البرتغالي باولو بينتو الذي يعول على كل من حارب عبدالله ويحيى الغساني وكايو كانيدو وبرونو أوليفيرا وفابيو دي ليما وعبدالله حمد وفهد بدر.