طريقة عمل فيرويرو روشيه دريم كيك

وصفة مبتكره لتحضير دريم كيك مع نكهة الشوكولاتة والبندق المميزة

المقادير اللازمة

كيك شوكولاتة جاهز

كوب نوتيلا

كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة كاكاو داكن

كوب ماء ساخن مذوب به 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

نصف كوب سكر بودرة

كوب بندق مفروم ناعم

حبات فيريرو روشيه

طريقة العمل

يقطع الكيك مربعات

يوضع داخل عبوة الدريم كيك التي يتم استخدامها

تسقي الكيكة بخليط القهوة سريعة الذوبان وتترك جانباً

تخفق في وعاء منفصل الكريمة والكاكاو والسكر البودرة حتي تتماسك

يضاف لها البندق المفروم وقليل من حبات الفيريرو روشيه المفتته باليد

تقلب جيدا

ثم توضع طبقة من الكريمة اعلي الكيك

تغطي بكمية من النوتيلا

ثم تقدم بعد ان تزيت بحبة من الفيريرو روشيه