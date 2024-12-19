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طريقة عمل فيرويرو روشيه دريم كيك

نيفين عباسaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مبتكره لتحضير دريم كيك مع نكهة الشوكولاتة والبندق المميزة

المقادير اللازمة

كيك شوكولاتة جاهز
كوب نوتيلا
كوب كريمة
2 ملعقة كبيرة كاكاو داكن
كوب ماء ساخن مذوب به 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
نصف كوب سكر بودرة
كوب بندق مفروم ناعم
حبات فيريرو روشيه

طريقة العمل

يقطع الكيك مربعات
يوضع داخل عبوة الدريم كيك التي يتم استخدامها
تسقي الكيكة بخليط القهوة سريعة الذوبان وتترك جانباً
تخفق في وعاء منفصل الكريمة والكاكاو والسكر البودرة حتي تتماسك
يضاف لها البندق المفروم وقليل من حبات الفيريرو روشيه المفتته باليد
تقلب جيدا
ثم توضع طبقة من الكريمة اعلي الكيك
تغطي بكمية من النوتيلا
ثم تقدم بعد ان تزيت بحبة من الفيريرو روشيه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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