صيني يدعي ارتكابه جرائم لشعوره بالملل

البلاد ــ وكالات

هل تتخيل أن تشعر بالملل إلى الحد الذي يجعلك تبدأ في نشر جرائم ملفقة على الإنترنت، والادعاء أنك العقل المدبر لها، على أمل جذب نوع من الاهتمام؟

هذا بالضبط ما فعله الصيني وانج، حيث لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب عن نفسه، بما في ذلك أنه ابتز 4 ملايين دولار من شركة، وأنه يمتلك سلاحًا ناريًا وذخيرة، وتحدى الناس للعثور عليه إذا أرادوا مكافأة قدرها 4000 دولار-

ووفقًا لموقع hindustantimes- لاقى الفيديو الذي نشره وانج انتشارًا واسعًا على الإنترنت بعد يوم واحد فقط من «فضح نفسه» بسبب جرائم لم يرتكبها قط، ما دفع الشرطة الصينية لمعرفة ما إذا كان يشكل خطورة كما ادعى، فتم تفتيش منزله بدقة، لكن الضباط لم يعثروا على أي نوع من الأسلحة الخطرة، كما ثبت أن ادعاءه بشأن ابتزاز مبالغ من شركة كان يعمل بها كاذب أيضًا.

وقال وانج للشرطة: إنه آسف لتضليلهم، وأوضح أنه كان يشعر بالملل وأنه تصرف بدافع الإحباط، فيما اعتبرت السلطات أن الضرر قد وقع بالفعل، ووجهت له اتهامات بنشر معلومات كاذبة عمدًا، والتسبب في اضطرابات اجتماعية.