اجتماعية

حفل تكريم للزميل رابع سليمان

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – مكة المكرمة

أقام أعضاء خيمة الوفاء و عدد من الأصدقاء والزملاء وأصدقاء الطفولة من أبناء حيه بالمسفلة المجاور للمسجد الحرام، تكريما للزميل محمد رابع سليمان المحرر الصحفي بمكتب الزميلة صحيفة المدينة بمكة المكرمة، بمناسبة مرور ٤٠ عاما على إلتحاقه بالعمل الصحفي وكان في مقدمة المحتفين الزميل الصحفي الرياضي عثمان أبو بكر مالي. وقد إشتمل الحفل على كلمات خطابية بهذه المناسبة أشادوا فيها بجهود وتفاني وإخلاص الزميل رابع في عمله الصحفي وإخلاصه له وخدمته لوطنه ومجتمعه علاوة على ما يتحلى به من أخلاق إسلامية فاضلة وحب وتقدير لجميع زملاية وكل من عرفه٠

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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