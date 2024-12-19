حفل تكريم للزميل رابع سليمان

البلاد – مكة المكرمة

أقام أعضاء خيمة الوفاء و عدد من الأصدقاء والزملاء وأصدقاء الطفولة من أبناء حيه بالمسفلة المجاور للمسجد الحرام، تكريما للزميل محمد رابع سليمان المحرر الصحفي بمكتب الزميلة صحيفة المدينة بمكة المكرمة، بمناسبة مرور ٤٠ عاما على إلتحاقه بالعمل الصحفي وكان في مقدمة المحتفين الزميل الصحفي الرياضي عثمان أبو بكر مالي. وقد إشتمل الحفل على كلمات خطابية بهذه المناسبة أشادوا فيها بجهود وتفاني وإخلاص الزميل رابع في عمله الصحفي وإخلاصه له وخدمته لوطنه ومجتمعه علاوة على ما يتحلى به من أخلاق إسلامية فاضلة وحب وتقدير لجميع زملاية وكل من عرفه٠