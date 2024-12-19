البلاد تودع الزميل عبدالله سلمان

جدة – البلاد

بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل عبدالله سلمان، يوم السبت الماضي الموافق 14/ 12 /2024، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

عمل الزميل عبدالله سلمان في صحيفة “البلاد” والتي كانت بدايته في العمل الصحفي في الفترة 1397هـ، فعمل ادارياً مع عدد من رؤساء التحرير بداية من الأستاذ عبدالمجيد شبكشي والأستاذ عبدالغني قستي رحمهما الله ، والدكتور هاشم عبده هاشم وعدد من رؤساء التحرير.

وقبل حوالي العامين انتهت علاقته بالصحيفة وغادر إلى “اليمن”، تاركاً ذكريات طيبة وزملاء أحبهم وأحبوه لسنوات طويلة.

و”البلاد” التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى إبنه الزميل خالد عبدالله سلمان، وأهله و ذويه، وكافة أسرته، داعية الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون).