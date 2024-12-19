بمشاركة أكثر من 1300 متسابق.. ” هيا نمشي معاً 2024″ على كورنيش الراكة بالخبر

الدمام-البلاد

برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، انطلقت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 فعالية “هيا نمشي معًا 2024 “، التي نظمتها جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، تحت إشراف مركز العون بجدة، وذلك على كورنيش الراكة بمحافظة الخبر، حيث شارك أكثر من 1300 متسابق ومتسابقة، من بينهم 500 شخص من ذوي الإعاقة، في أجواء رياضية مفعمة بالحماس.

من جهته نوه وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، في كلمته نيابة عن معالي الأمين، إلى أهمية هذه الفعالية كإحدى المبادرات النوعية التي تدعم الشمولية المجتمعية، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج ومبادرات رائدة، لافتا إلى أن الأمانة تحرص على المشاركة في هذه الفعاليات والأنشطة، ودعم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، كما تُعدّ مشاركة الأمانة مثالًا على التعاون المُثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

بدورها، هنّأت الرئيس التنفيذي لجمعية إيفاء، الأستاذة رنا طيبة، مملكتنا وقيادتنا الرشيدة بمناسبة الفوز التاريخي بتنظيم كأس العالم 2034، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس مكانة المملكة المتقدمة عالمياً، كما أعلنت بهذه المناسبة عن حصول الجمعية على ترخيص “نادي إيفاء للأولمبياد السعودي الخاص”، بهدف دعم الرياضيين من ذوي الإعاقة وتمكينهم على المستويين المحلي والعالمي. وأكدت أن الفعالية تجسد رؤية الجمعية في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وتعزيز صحتهم البدنية والنفسية.

واختُتمت الفعالية بتكريم الرعاة والشركاء، حيث تم تقديم دروع تقديرية من صنع أبناء وبنات جمعية إيفاء، تقديرًا لجهودهم. كما تم تتويج 30 فائزًا وفائزة من مختلف المراكز والفئات في أجواء احتفالية بهيجة.

الجدير ذكره، بأن الفعالية شهدت تطورًا ملحوظًا في أعداد المشاركين منذ انطلاقها في المنطقة الشرقية عام 2021، حيث بدأت بعدد 74 مشارك في السباق، وصولًا إلى أكثر من 1300 مشارك هذا العام، ويعكس هذا النمو الكبير النجاح البارز في تعزيز المشاركة المجتمعية، كما أثبتت فعالية “هيا نمشي معًا 2024” نجاحها في تحقيق أهدافها نحو نشر ثقافة النشاط البدني ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر حدث رياضي وإنساني ترك أثرًا إيجابيًا على المشاركين والحضور.