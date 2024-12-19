الهلال يصارع الاتحاد على راشفورد

البلاد- جدة كشفت تقارير عن دخول نادي الهلال في منافسة مع الاتحاد للحصول على خدمات النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الصحفي التركي الموثوق أكرم كونور أن نادي الهلال يخطط للتعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد. وأوضح كونور، في تغريدة له عبر منصة إكس، أن الصفقة ستتم في حال رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الفريق. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية عالمية، أن نادي الاتحاد مُهتم بضم ماركوس راشفورد لاعب مانشتر يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل. وقال الصحفي الإنجليزي الموثوق أليكس كروك إن الاتحاد مهتم بالتعاقد مع راشفورد في موسم الانتقالات الشتوية ويراقب موققه النهائي مع اليونايتد. وكانت صحيفة “التلغراف” الأمريكية قد أكدت في وقت سابق على رحيل راشفورد المتوقع عن اليونايتد في يناير، مشيرةً إلى أن الدوري السعودي للمحترفين ربما يكون خطوة محتملة للاعب. ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه في يناير من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحتل القمة بفارق نقطتين عن الهلال بعد مرور 13 جولة.