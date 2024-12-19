اجتماعية

الزهراني وابن غله يحتفلان بزواج “وليد”

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدمام
احتفل عبدالعزيز بن عايض الزهراني بزواج إبنه وليد، على كريمة سعيد بن محمد بن غله، في ليلة مميزة بإحدى القاعات بالدمام، بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية وألأهل والأصدقاء والزملاء الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بالمناسبة وأديت فيها العرضة التي أحياها الشاعر هاشم بن غله والشاعر أحمد الحرفي والشاعر حازم القرني وعدد من الشعراء بمشاركة فرقة أزد الجنوب بالمنطقه الشرقيه وقد شارك واستمتع الحضور بالعرضة.
من جهته قدم عبدالعزيز الزهراني التهنئة والتبريكات للعروسين ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهما الزوجية، وقدم الشكر والتقدير لكل من حضر وشاركهم أفراحهم ولكل من اتصل وهنأهم بالمناسبة عبر الهاتف أوعبر قنوات التواصل الاجتماعي متمنياً التوفيق للجميع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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