الزهراني وابن غله يحتفلان بزواج “وليد”

البلاد – الدمام

احتفل عبدالعزيز بن عايض الزهراني بزواج إبنه وليد، على كريمة سعيد بن محمد بن غله، في ليلة مميزة بإحدى القاعات بالدمام، بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية وألأهل والأصدقاء والزملاء الذين تبادلوا التهاني والتبريكات بالمناسبة وأديت فيها العرضة التي أحياها الشاعر هاشم بن غله والشاعر أحمد الحرفي والشاعر حازم القرني وعدد من الشعراء بمشاركة فرقة أزد الجنوب بالمنطقه الشرقيه وقد شارك واستمتع الحضور بالعرضة.

من جهته قدم عبدالعزيز الزهراني التهنئة والتبريكات للعروسين ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهما الزوجية، وقدم الشكر والتقدير لكل من حضر وشاركهم أفراحهم ولكل من اتصل وهنأهم بالمناسبة عبر الهاتف أوعبر قنوات التواصل الاجتماعي متمنياً التوفيق للجميع.