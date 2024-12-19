اجتماعية

الأمير الوليد بن طلال يكرم الشقيري لجهوده المتميزة

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – خالد بن مرضاح
كرم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الأستاذ فواز الشقيري، بشهادة شكر وتقدير للجهودة التي بُذلت ومازالت تُبذل خلال الأعوام التي تكللت بالنجاحات المتميزة والإنجازات الكبيرة، متوشحة برداء الولاء والاخلاص والشرف من قبل قياديي ومنسوبي شركة المملكة القاضة والمكتب الخاص ومؤسسة الوليد للإنسانية وشركة روتانا.


وعبر الشقيري عن شكره وتقديره وامتنانه للأمير الوليد بن طلال على هذا التكريم، سائلاً الله أن يكون التكريم دافعاً له لمواصلة العطاء وتقديم الأفضل.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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