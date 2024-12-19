الأخضر يشارك في نسختي 2025 و2027 من كأس كونكاكاف الذهبية

البلاد- جدة يشارك المنتخب الوطني الأول في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية، وذلك انطلاقًا من النسخة القادمة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو المقبلين.

وانضم المنتخب الوطني إلى 8 منتخبات تأهلت رسميًا إلى منافسات الكأس الذهبية 2025 وهي منتخبات كندا وكوراساو وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والمكسيك وبنما والولايات المتحدة، فيما سيتحدد المتأهلون السبعة الآخرون بعد التصفيات المقرر إقامتها مارس المقبل، بينما تقام قرعة البطولة يوم 10 أبريل 2025. ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبًا في 11 مدينة أمريكية وكندية، بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026. ورفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم السخي للقطاع الرياضي ولكرة القدم بشكل خاص، والذي ساهم في تبوء كرة القدم السعودية مكانة دولية مرموقة، مثمنًا جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تسخير كافة الإمكانات لتعزيز هذه المكانة الدولية للكرة السعودية. وقال المسحل إن مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة المرموقة تأتي ضمن خطط تطوير المنتخب، خاصة أن البطولة تقام في الولايات المتحدة وكندا قبل عام من كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، متطلعًا إلى المزيد من التعاون مع اتحاد أمريكا الشمالية في المستقبل القريب.