الرياضة الأخضر يرفع استعداده لخليجي26 ويغادر الجمعة إلى الكويت

البلاد- جدة واصل المنتخب الوطني اليوم الخميس تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًّا في العاصمة الرياض، خلال الفترة 12 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت. وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصَّةً تدريبيَّةً على “ملعب نادي الشباب” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق إيرڤي رينارد تمارين تكتيكية متنوعة. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية. على صعيد متصل، شارك الثنائي “علي البليهي، سلطان الغنام” في الحصة التدريبية بعد اكتمال جاهزيتهما. من جهة أخرى، يختتم المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الجمعة بحصة تدريبية عند الساعة الثالثة مساءً على “ملعب نادي الشباب”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. وتغادر بعثة المنتخب الوطني مساء يوم غدٍ الجمعة إلى دولة الكويت، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام خلال الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 .