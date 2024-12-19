الرياضة

الأخضر يرفع استعداده لخليجي26 ويغادر الجمعة إلى الكويت

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل المنتخب الوطني اليوم الخميس تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًّا في العاصمة الرياض، خلال الفترة 12 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصَّةً تدريبيَّةً على “ملعب نادي الشباب” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق إيرڤي رينارد تمارين تكتيكية متنوعة. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، شارك الثنائي “علي البليهي، سلطان الغنام” في الحصة التدريبية بعد اكتمال جاهزيتهما.  من جهة أخرى، يختتم المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الجمعة بحصة تدريبية عند الساعة الثالثة مساءً على “ملعب نادي الشباب”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني مساء يوم غدٍ الجمعة إلى دولة الكويت، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام خلال الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 .

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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