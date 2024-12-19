الأخضر السعودي الثامن آسيويًا بتصنيف “فيفا”

الرياضةالأخضر السعودي الثامن آسيويًا بتصنيف “فيفا” صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر ديسمبر. واحتل المنتخب السعودي المركز الثامن آسيوياً بعد كل من اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، والعراق وأوزبكستان. وشهد تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2024 تواجد المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف، بينما جاء منتخب فرنسا بالمركز الثاني. ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس الخليج 26 بالكويت، الذي ينطلق يوم 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين. ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات العراق، واليمن والبحرين.