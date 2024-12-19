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الأخضر السعودي الثامن آسيويًا بتصنيف “فيفا”
الرياضة

الأخضر السعودي الثامن آسيويًا بتصنيف “فيفا”

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      19 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات لشهر ديسمبر.

واحتل المنتخب السعودي المركز الثامن آسيوياً بعد كل من اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، والعراق وأوزبكستان.

وشهد تصنيف فيفا لشهر ديسمبر 2024 تواجد المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف، بينما جاء منتخب فرنسا بالمركز الثاني.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس الخليج 26 بالكويت، الذي ينطلق يوم 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات العراق، واليمن والبحرين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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