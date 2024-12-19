اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

المدينة المنورة : واس

اكتمل اليوم وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة، البالغ عددهم ٢٥٠ معتمرًا ومعتمرة، يمثلون ١٤ دولة أوروبية، وسط خدمات مميزة قدمتها اللجان العاملة في البرنامج.

وأكملت وزارة “الشؤون الإسلامية ” جميع خدماتها المتميزة منذ وصول المستضافين، وبدأت تنفيذ الأنشطة والبرامج الثقافية والدينية المصاحبة، المتمثلة في زيارة المسجد النبوي، والروضة الشريفة، ومسجد قباء، ومقبرة شهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والاطلاع على محتوى المعرض والمتحف الدولي للسيرة السنة النبوية والحضارة الإسلامية، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.