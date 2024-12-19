شهد معرض الكتاب بجدة، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، إقبالًا من الأهالي وزوار المعرض للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، التي تهتم بتثقيف وتوعية الأطفال بأهمية القراءة في أجواء ملهمة وتفاعلية. وتتضمّن المنطقة أنشطة ترفيهية وثقافية؛ تهدف إلى تعزيز إدراك الطفل ومساعدته على اكتساب المهارات في القراءة والاطلاع على الكتب الهادفة في مجالات متنوعة، وتنمية المواهب بما يسهم في بناء جسور معرفية بين الطفل والثقافة. وتشتمل منطقة الطفل على 11 جناحًا متعددة الأنشطة؛ منها “المسرح” الذي تقام على خشبته العروض الارتجالية، ومسرحيات الدمى والمسابقات، وجناح” براعم المرح” للأطفال دون سن السابعة، وجناح” الخط العربي”.