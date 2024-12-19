أكثر من (6) ملايين عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” في نوفمبر 2024م

الرياض : البلاد

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من (6,002,000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من (3,618,000) عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 81,482 عملية تحقق من صلاحية الهوية الوطنية، و38,648 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28,855 عملية في خدمة بياناتي، و28,177 تعريفًا بفرد الأسرة، و15,535 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,224 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5,965 سجل أسرة، 2,749 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 300,618 إقامة، وإصدار 235,640 تأشيرة خروج وعودة، و80,672 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و25,751 عملية في خدمة إصدار وتجديد الجواز لأقل من 10 سنوات، و18,896 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و10,982 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8,648 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,120 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,217 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.

وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 108,336 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و68,639 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، 66,327 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و61,959 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و29,136 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و20,513 تجديدًا لرخصة القيادة، و9,132 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و7,308 عمليات في خدمات السلاح الناري، و3,516 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

وأنجزت المنصة خلال شهر نوفمبر الماضي 95,231 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 78,984 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و2,433 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من (2,384,000) عملية، حيث تضمنت إصدار 1,225,291 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و335,336 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و222,421 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 111,943 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 96,882 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 72,359 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و63,075 عملية نقل خدمات، وتجديد 41,981 رخصة سير، وإجراء 41,895 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و23,106 عمليات في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و22,004 عمليات في خدمة شهادة خلو سوابق، و18,620 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و13,862 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و6,424 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، و5,304 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، و 5,202 تحديث لمعلومات جواز السفر، و3,630 عملية تعديل مهنة، و3,544 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3,459 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و2,596 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، وإجراء 2,506 عمليات في الأسلحة الهوائية، و1,770 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.