ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء العراقي

العلا : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي بالعلا، اليوم، دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضره من الجانب العراقي وكيل جهاز المخابرات السيد وقاص محمد حسين.