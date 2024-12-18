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ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء العراقي

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      18 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

العلا : واس

 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي بالعلا، اليوم، دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق.

 وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

 حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

 فيما حضره من الجانب العراقي وكيل جهاز المخابرات السيد وقاص محمد حسين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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