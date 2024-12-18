وزير الرياضة يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

البلاد- جدة يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، اليوم الأربعاء، اجتماعات المكتب التنفيذي الـ41، وأعمال الجمعية العمومية الـ13 لاتحاد التضامن الإسلامي، والمقرر انعقادها في العاصمة الألبانية تيرانا، بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية الإسلامية.

ويشارك إلى جانب وزير الرياضة، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله ممثلًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعضو الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي عبدالعزيز بن أحمد باعشن. وسيتناول جدول أعمال المناسبة، استعراض عدد من التقارير الفنية والإدارية، من أبرزها تقرير دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها الرياض العام المقبل، ودورة الألعاب الرياضية السابعة 2029م، علاوة على مناقشة الخطط المستقبلية للاتحاد، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد 2023- 2024م. يذكر أن المملكة ستستضيف العام المقبل 2025 دورة الألعاب الرياضية للتضامن الإسلامي في مدينة الرياض، بمشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون 57 لجنة أولمبية.