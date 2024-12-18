«هانا المرعبة».. مخاطر قلة النوم

البلاد ــ وكالات

كشفت دراسة جديدة عن الآثار الصحية الخطيرة التي تنجم عن قلة النوم، حيث قدمت «صورة مرعبة» لمستقبل الأشخاص المحرومين من النوم.

وفي الدراسة، تم تصميم شخصية «هانا» الافتراضية لتوضيح التأثيرات الجسدية والنفسية التي قد تنتج عن قلة النوم، تناولت التأثيرات الجسدية؛ مثل الدماغ والجهاز المناعي والعضلات والجلد والعينين والشعر. وتعاون فريق البحث مع فناني ورسامي الرسوم المتحركة لإنشاء هذه الشخصية الافتراضية؛ بهدف توعية الناس بخطورة هذه العادات- بحسب «ذا صن» البريطانية.

ومن خلال صورة ثلاثية الأبعاد، يظهر كيف يمكن أن يتغير جسم الإنسان بسبب قلة النوم، حيث تعاني «هانا» عيونًا حمراء وتجاعيد وفقدان الشعر (الثعلبة)، إضافة إلى مشاكل جلدية مثل اليرقان. لكن الآثار السلبية لا تقتصر على التغيرات الجسدية فقط، فـ«هانا» تظهر أيضًا تدهورًا في الذاكرة قصيرة المدى، وزيادة الحساسية للألم مع آلام في الكتفين والظهر. كما أصبحت أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي؛ مثل البرد والإنفلونزا.

وأوضحت الدراسة أن الإرهاق الشديد الناتج عن قلة النوم أدى إلى منع «هانا» (افتراضيًا) من ممارسة الرياضة، كما أن قلة النوم أثرت في الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع، ما فاقم من مشكلة زيادة الوزن. والأكثر إثارة للقلق، هو أن قلة الحركة المستمرة أدت إلى ضمور عضلاتها، ما جعل ذراعيها وساقيها تظهر بحجم أصغر.