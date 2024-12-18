طريقة عمل الشيشبرك

شيشبرك هو طبق مشهور في بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، والحجاز، وآسيا الوسطى، وجنوب القوقاز والشرق الأوسط

المقادير اللازمة

العجينة

2 كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة ملح

الحشوة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة مفرومة ناعمة

¼ كيلو لحم مفروم

¼ ملعقة صغيرة بهارات (فلفل أسود، زنجبيل، كركم)

¼ ملعقة صغيرة ملح

اللبن

1 كيلو زبادي

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

1 مكعب مرق دجاج

4 فص ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة

طريقة العمل

نخلط مكونات العجينة مع نصف كوب ماء دافئ ونفرك حتى تتشكل العجينة ونغطيها ونضعها جانباً

نضع زيت زيتون في مقلاة ونقلي البصل حتى يصبح ذهبياً

نضيف اللحم ونغطيه ونتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر

نرش دقيق على سطح مستوٍ

نمد العجين ونقطعه دوائر صغيرة

نضع الحشوة في منتصفها ثم نطويها ونغلقها بإحكام ونثني الجوانب معاً

نضعها في صينية ثم نحمصها في الفرن بعد أن نحميه ونتركها لمدة 8 دقائق

نخلط اللبن ونشا الذرة ونضعه في قدر على نار متوسطة

نستمر بالتحريك حتى الغليان ونضيف مكعب المرق ونحرك

نقلي البصل والثوم في مقلاة ثم نضيفها فوق اللبن مع قطع الشيش برك

نحرك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق وبذلك يصبح الطبق جاهزاً للتقديم