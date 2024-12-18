طرق حماية خصوصيتك على إنستغرام

البلاد ــ وكالات

بعدما بات يستخدمه نحو مليار شخص حول العالم، أصبح تطبيق “إنستغرام” واحدًا من أشهر منصات التواصل الاجتماعي، التي تضم العائلة والأصدقاء.ومع تزايد عدد المستخدمين، تزداد أهمية الحفاظ على الخصوصية وحماية الملفات الشخصية من العرض العام.

لذا، أصبحت الحاجة لتطبيق استراتيجيات أمان فعّالة أمرًا ملحًا، لضمان أن تظل المعلومات الشخصية محمية، وأن تكون التجربة الاجتماعية آمنة.

والمعروف أن منصة “إنستغرام”، المملوكة لشركة “ميتا”، لا تقتصر فقط على مشاركة” الميمات” ومقاطع الفيديو والمنشورات والقصص بسرعة مع الأشخاص المفضلين لديك، بل تمثل أيضًا وسيلة فعّالة لمعرفة ما يفعله الآخرون. وتعتبر “إنستغرام” منصة رائعة لمشاركة رحلتك وتجاربك مع العالم، ولكن في بعض الأحيان، قد ترغب في مشاركة منشور أو صورة مع مجموعة محدودة من الأشخاص للحفاظ على خصوصية حياتك الاجتماعية. ومن هنا تبرز أهمية ضبط إعدادات الخصوصية على “إنستغرام”، حيث تتيح لك إبعاد عيون الغرباء عن حياتك الشخصية.

وحسب موقع “ذا إنديان إكسبرس”، تشير شركة “ميتا” إلى أن أي شخص يمكنه الاطلاع على الملف الشخصي والمنشورات عندما يكون الحساب على “إنستغرام” عامًا. أما في حالة تغيير الحساب إلى خاص، فلن يتمكن من رؤية المحتوى المنشور سوى المتابعين الذين تمت الموافقة عليهم.