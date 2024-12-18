ريال مدريد يواجه باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتينتال

البلاد- جدة

يبحث ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا عن لقب جديد، عندما يواجه فريق باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية في كرة القدم (إنتركونتيننتال) مساء اليوم، على ملعب لوسيل المونديالي في الدوحة.

تأتي المباراة على الملعب الذي يتسع لحوالى 89 ألف مشجّع، في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022. يخوض النادي الملكي المواجهة النهائية الحادية عشرة له في مسابقة للأندية تابعة للاتحاد الدولي (فيفا)، بعدما سبق أن توّج بلقب كأس العالم للأندية خمس مرات.

ويملك ريال فرصة نادرة لإنهاء العام بمعانقة لقبه الخامس بعد أن توّج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية والكأس السوبر الأوروبية خلال 2024.

لكن بعد بداية متفاوتة للموسم، نجح العملاق المدريدي في تنفّس الصعداء خلال الأسابيع الماضية؛ حيث لم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليحيي آماله في الدفاع عن لقبَيه في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل المركز الثالث في الدوري مع مباراة مؤجلة لكن بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة وأتلتيكو مدريد المتصدرَين (يملك أتلتيكو أيضا مباراة مؤجلة)، في حين أنه تقدم الى المركز العشرين في المسابقة القارية وأبقى على فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

عودة مبابي

يتسلّح فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بعودة نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى التشكيلة، وإلى الملعب الذي سجل فيه ثلاثة أهداف في خسارة منتخب “الديوك” نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وستكون الفرصة سانحة لمبابي ورفاقه من أجل حصد لقب قد يكون له أثر معنوي كبير على الفريق في بقية الموسم.

وفي حين أنّ ريال حسم وجوده في الموقعة النهائية بفضل فوزه بدوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 في النهائي الموسم الماضي، خاض باتشوكا مسارًا أصعب من خلال الفوز بداية على كولومبوس كرو الأميركي 3-0 في نهائي دوري أبطال كونكاكاف، قبل أن يهزم بوتافوغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3-0 في ديربي الأميركيتين في الدوحة، ثمّ على الأهلي المصري في نصف النهائي بشق الأنفس وبركلات الترجيح 6-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) السبت.

المواجهة الأولى

يخوض ريال وباتشوكا مواجهتهما الأولى على الإطلاق، لكنّ اللافت أنّهما وقعا ضمن المجموعة الثامنة نفسها الى جانب سالزبورغ النمسوي والهلال السعودي في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها هذا الصيف للمرة الأولى في الولايات المتحدة.