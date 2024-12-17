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لا تتركوا شاحن الهاتف بـ«الفيش» بصفة دائمة

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      17 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

تقريبًا لا يوجد أحد لا يترك شاحن الهاتف المحمول بالمقبس طيلة الوقت، سواء يتم شحن الهاتف أم لا. فقد أصبحت عادة تلازم الجميع وموجودة بالمنازل والمكاتب والمحال التجارية.
فقد اعتاد الكثيرون على ترك أجهزة شحن الهاتف في المقبس حتى بعد اكتمال شحن الهاتف، وقد تبدو هذه العادة غير ضارة، إلا أنه اتضح أن لها عواقب سلبية- بحسب خبراء التقنية. فبحسب الخبير التقني سيرجي بيريجنوي:” عند ترك جهاز الشحن في المقبس من دون تحميل، تستمر مكوناته في العمل، ما يؤدي إلى تسريع استهلاكها لأن بقاء جهاز الشحن تحت الجهد الكهربائي باستمرار، قد يتسبب في تعطل الجهاز. وخاصة إذا لم يكن مخصصًا للاستخدام فترة طويلة”.
كما يستمر استهلاك الكهرباء، حتى عندما لا يكون الهاتف متصلاً بجهاز الشحن؛ لأنه يحتوي على محول يخفض الجهد القياسي من 220 فولت إلى 5 فولت، حيث تظل هذه الوظيفة نشطة؛ حتى عندما يبقى في المقبس من دون إيصاله بالهاتف.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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