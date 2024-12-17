لا تتركوا شاحن الهاتف بـ«الفيش» بصفة دائمة

البلاد ــ وكالات

تقريبًا لا يوجد أحد لا يترك شاحن الهاتف المحمول بالمقبس طيلة الوقت، سواء يتم شحن الهاتف أم لا. فقد أصبحت عادة تلازم الجميع وموجودة بالمنازل والمكاتب والمحال التجارية.

فقد اعتاد الكثيرون على ترك أجهزة شحن الهاتف في المقبس حتى بعد اكتمال شحن الهاتف، وقد تبدو هذه العادة غير ضارة، إلا أنه اتضح أن لها عواقب سلبية- بحسب خبراء التقنية. فبحسب الخبير التقني سيرجي بيريجنوي:” عند ترك جهاز الشحن في المقبس من دون تحميل، تستمر مكوناته في العمل، ما يؤدي إلى تسريع استهلاكها لأن بقاء جهاز الشحن تحت الجهد الكهربائي باستمرار، قد يتسبب في تعطل الجهاز. وخاصة إذا لم يكن مخصصًا للاستخدام فترة طويلة”.

كما يستمر استهلاك الكهرباء، حتى عندما لا يكون الهاتف متصلاً بجهاز الشحن؛ لأنه يحتوي على محول يخفض الجهد القياسي من 220 فولت إلى 5 فولت، حيث تظل هذه الوظيفة نشطة؛ حتى عندما يبقى في المقبس من دون إيصاله بالهاتف.