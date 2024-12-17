في الجولة الـ 14 من” يلو”.. الجندل يلتقي الجبيل.. والحزم يواجه العين

حائل- خالد الحامد

تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 14، من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين (يلو)، وذلك بإقامة ثلاثة لقاءات .

الجندل VS الجبيل

يبحث فريق الجندل صاحب المركز الـ 10 برصيد 17 نقطة عن الاستمرار في الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق أبها، واليوم يستقبل ضيفه الجبيل الساعي هو الآخر لاستمرار نغمة الانتصارات بعد فوزه بالجولة الماضية على البكيرية، ويأمل التقدم أكثر في جدول الترتيب؛ بعد ما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 12. يقام اللقاء على استاد جامعة الجوف.



العين VS الحزم

يستقبل فريق العين ضيفه الحزم” الوصيف” على استاد الملك سعود بالباحة. العين يسعى لمصالحة جماهيره والعودة للانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزلفي، ويتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، ويطمح لكسب اللقاء رغم قوة ضيفه؛ لهروب من منطقة الخطر. في المقابل، الحزم الوصيف برصيد 26 نقطة، يسعى لمواصلة مسيرته المظفرة، وملاحقة المتصدر فريق نيوم بفارق ثلاث نقاط فقط.

الصفا VS الزلفي

على ملعب نادي الصفا في مدينة صفوى، يستقبل فريق الصفا صاحب المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة ضيفه الزلفي الثاني عشر برصيد 16 نقطة؛ حيث يبحث الفريقان عن حصد النقاط الثلاث وفك الاشتباك والتقدم أكثر للمنطقة الدافئة.