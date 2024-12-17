غلطة سراي يخطط لضم لابورت من النصر

كشفت تقارير عالمية اليوم الثلاثاء أن الدولي الإسباني إيمريك لابورت مدافع فريق النصر بات هدفًا لنادي غلطة سراي التركي في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة الصباح التركية إلى أن إيمريك لابورت أبدى ترحيبًا بالانتقال لصفوف غلطة سراي في الشتاء المقبل وطالب من إدارة النادي فتح باب التفاوض الرسمي مع النصر.

وانضم لابورت صاحب الـ 30 عامًا لصفوف النصر في صيف 2023 وارتبط اسمه بصفقات الريال وبرشلونة وأتلتيكو في موسم الانتقالات الصيفية المنقضية.

وتترقب جماهير النصر موقف لاعبها لابورت سواء بالرحيل أو البقاء خاصةً وأنه ضمن العناصر الأساسية لتشكيلة الفريق خلال آخر موسمين.