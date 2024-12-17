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غلطة سراي يخطط لضم لابورت من النصر
الرياضة

غلطة سراي يخطط لضم لابورت من النصر

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      17 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير  عالمية اليوم الثلاثاء أن الدولي الإسباني إيمريك لابورت مدافع فريق النصر بات هدفًا لنادي غلطة سراي التركي في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة الصباح التركية إلى أن إيمريك لابورت أبدى ترحيبًا بالانتقال لصفوف غلطة سراي في الشتاء المقبل وطالب من إدارة النادي فتح باب التفاوض الرسمي مع النصر.

وانضم لابورت صاحب الـ 30 عامًا لصفوف النصر في صيف 2023 وارتبط اسمه بصفقات الريال وبرشلونة وأتلتيكو في موسم الانتقالات الصيفية المنقضية.

وتترقب جماهير النصر موقف لاعبها لابورت سواء بالرحيل أو البقاء خاصةً وأنه ضمن العناصر الأساسية لتشكيلة الفريق خلال آخر موسمين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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