الرياضة

شاهد| في دوري” يلو”.. العين يُسقط الحزم.. والجندل يواصل انطلاقته

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      17 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق العين ثلاث نقاط ثمينة، بعد فوزه على الحزم 1/2 في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد الملك سعود بالباحة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ليلحق به لخسارة الرابعة.

سجل للعين حسن شراحيلي، ووانشا فاتي، وللحزم عكاشة حمزاوي من ركلة جزاء، فيما أهدر لاعب الحزم جانو زينهو ركلة جزاء.
بهذا الانتصار، رفع العين رصيده للنقطة 13، ولا يزال بالمركز قبل الأخير، وتوقف الحزم عند رصيده 26 نقطة في وصافة الترتيب.

وتغلب فريق الجندل على فريق الجبيل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد جامعة الجوف. أحرز اللاعب تشيزوم تشارلز هدفي الجندل” الثاني من ركلة جزاء” ، فيما سجل للجبيل فينيسيوس باربوزا.

بهذا الفوز، وصل الجندل للنقطة 20 نقطة في المركز الثامن، وبقي الجبيل عند 14 نقطة بالمركز 15.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريقي الصفا والزلفي؛ ليرتفع رصيد كل من الصفا والزلفي إلى النقطة 17 في المركزين 11 و 12 على التوالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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