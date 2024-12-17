جدة تحتضن بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

جدة- واس

تتجه أنظار جماهير ومحبي كرة التنس غدًا الأربعاء نحو مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ حيث منافسات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024، في نسختها الثانية التي تستمر حتى 22 ديسمبر.

ويشارك في البطولة ثمانية لاعبين تحت سنة 20 عامًا، وهم الفرنسي أرثر فيلس، والتشيكي جاكوب مينشيك، والأمريكي ليرنر تين، والبرازيلي جواو فونسيكا، إضافة إلى الأمريكي أليكس ميك يلسن، والصيني شانغ جونشينغ، والفرنسي لوكا فان أش، والأمريكي نيشيش با سافاريدي.

ويسعى الفرنسي آرثر فيلس لمواصلة تألقه هذا العام بعد وصوله إلى نهائي 2023 في جدة بالنسخة الأولى، حيث يعود اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا إلى المملكة بعد موسم رائع في جولة رابطة محترفي التنس، الذي شهد فوزه بلقبين في رابطة محترفي التنس 500 في هامبورغ وطوكيو، مما ساعده على الوصول إلى أعلى تصنيف في مسيرته في تصنيف PIF رابطة محترفي التنس، حيث شهدت نتائجه في بطولات رابطة محترفي التنس 500 تصدره قائمة مكافآت رابطة محترفي التنس 500 لعام 2024.

ويتطلع الأمريكي أليكس ميكلسين البالغ من العمر 20 عامًا، إلى مواصلة تألقه في هذا العام، حيث يشارك وهو في أعلى تصنيف له في مسيرته، حيث يحتل المركز 41 في تصنيف رابطة محترفي التنس، كما وصل ميكلسين إلى نهائيين في جولة ATP في 2024، في بطولة of Hall Open Fame و Open Winston-Salem، وحقق أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى بوصوله إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة.

ويطمح التشيكي جاكوب مينسيك صاحب 19 عامًا، إلى تقديم مستويات مميزة في ظهوره الأول في نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بعد موسم متميز حقق فيه أداءً كبيرًا، حيث تمكن من الوصول إلى أول نهائي له في جولة ATP في بطولة قطر المفتوحة في الدوحة، وفاز على البطلين السابقين أندي موراي وأندريه روبليف في طريقه إلى النهائي، كما وصل مينسيك إلى ربع النهائي الأول له في بطولات 1000 Masters في شنغهاي، معادلًا أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى بوصوله إلى الدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ويشارك الصيني شانغ جونشينغ البالغ من العمر 19 عامًا، للمرة الأولى بعد فوزه بلقب في جولة ATP ببطولة تشنغدو المفتوحة في سبتمبر ، كما وصل إلى نصف النهائي في بطولتي هونغ كونغ وأتلانتا، إضافة إلى بلوغه الدور الثالث في بطولتي أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة، وهي أفضل نتائجه في البطولات الكبرى.

ويسعى الأمريكي ليرنرتين 19 عامًا في أول ظهور بالبطولة إلى مواصلة البصمة المميزة هذا العام بعد أن حقق في جولة Challenger ATP في 2024، أربعة ألقاب في منافسات المستوى الثاني للاعبين المحترفين، إضافة إلى ثلاثة ألقاب أخرى في جولة Tour Tennis World ITF ذات المستوى الثالث، فيما ينافس الفرنسي لوكا فان آش صاحب 20 عامًا ، في البطولة بظهوره الثاني بعد مشاركته العام الماضي بجدة ووصل إلى نصف النهائي، متطلعًا لتقديم مستويات مميزة في نهاية الموسم، بعد أن حقق تألقًا بوصوله إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، كما وصل إلى ثلاث دورات نصف نهائي في Tour Challenger ATP في 2024.

وفي أول ظهور في نهائيات الجيل القادم، للأمريكي نيشيش باسافا، قبل أن يخوض أول مشاركاته في جولة ATP. وقدم اللاعب الأمريكي البالغ من العمر 19 عامًا أداءً ملفتًا ثابتًا في جولة Challenger ATP هذا الموسم، حيث وصل إلى ستة نهائيات وحقق لقبين، حيث شهد موسم بطل فئة الشباب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2022 زخمًا متصاعدًا في تصنيفات رابطة محترفي التنس المقدمة برعاية صندوق الاستثمارات العامة هذا الموسم.

فيما يتطلع البرازيلي جواو فونسيكا صاحب 18 عامًا إلى تقديم مستوى مميز في أول ظهور له في نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في جدة بصفته آخر لاعب يتأهل للبطولة، حيث وصل اللاعب البرازيلي إلى ربع نهائيين في جولة ATP في 2024،.

وحقق لقبًا في Tour Challenger ATP في ليكسينغتون ، كما يعد فونسيكا واحدًا من أكثر اللاعبين الذين حققوا تقدمًا في تصنيف رابطة محترفي التنس المقدم برعاية صندوق الاستثمارات العامة هذا الموسم، حيث استهل مشواره هذا العام وهو في المركز 727، لكنه قفز ليصل إلى أعلى تصنيف له في مسيرته حيث يحتل المركز 145 حاليًا.