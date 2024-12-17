تسويق وترفيه

تشهد فعاليات مهرجان الشقيق للتسويق والترفيه، المقام ضمن فعاليات وبرامج موسم “شتاء جازان 2025″، بالكورنيش الشمالي بشاطئ مركز الشقيق، إقبالًا كبيرًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها. ويتضمن المهرجان- الذي يستمر 90 يومًا- عددًا من المحال التسويقية والترفيهية تحوي العديد من المعارض والمحال لمختلف المنتجات الترويجية، إضافة إلى مناطق للترفيه والألعاب المتنوعة المخصصة للأطفال وجلسات للعوائل، ومسرحًا مفتوحًا لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، ومطاعم، ومرافق خدمية ومهنية، إلى جانب تقديم الهدايا لزوار المهرجان. ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمركز الشقيق السياحي، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية. يذكر أن مركز الشقيق يشهد هذه الأيام إقبالًا متزايدًا من الزوار، وذلك مع اعتدال الأجواء التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، للاستمتاع بجمال شاطئ الشقيق، الذي يتسم بملاءمته للسباحة وصيد الأسماك والنزهات البحرية.