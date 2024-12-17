تتويج الفائزين ببطولة المملكة لكرة المناورة

البلاد- جدة

توج صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة، الفرق الفائزة ببطولة المملكة لكرة المناورة 2024، والتي أقيمت في الصالة الخضراء بالرياض على مدى يومين، وبإجمالي جوائز بلغ 111 ألف ريال.



وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من الفرق للفئات الثلاث “الرجال – السيدات – الناشئين تحت 16 عامًا”، وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية تعكس الانتشار المتواصل للعبة في المملكة.

وحصد فريق الرياض 2 الميدالية الذهبية في منافسات الرجال، فيما جاء فريق الرياض 1 في المركز الثاني ليحصل على الميدالية الفضية، بينما حصد فريق الدمام 2 الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصل فريق جدة 2 الميدالية الذهبية، فيما حصل فريق الدمام على الميدالية الفضية، بينما حصد فريق الرياض الميدالية البرونزية.

وحسم فريق الرياض 2 منافسات فئة 16 عامًا بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصد فريق جدة الميدالية الفضية، وحصل فريق الرياض 1 على الميدالية البرونزية.