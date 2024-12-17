الرياضة

الشباب يفاوض البرتغالي جواو

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      17 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت شبكة «takvi» التركية، عن رغبة نادي الشباب؛ في التعاقد مع البرتغالي جواو ماريو لاعب باشكتاش التركي.
وأوضحت الشبكة، أن إدارة نادي الشباب دخلت في مفاوضات ؛ من أجل الحصول على خدمات ماريو وتدعيم صفوفه في يناير القادم.
وقد شارك جواو ماريولا مع فريق بشكتاش التركي في 14 مباراة رسمية خلال الموسم الجاري. ومؤخرًا.. تلقت جماهير الفريق الشبابي صدمة كبيرة، حيث يستهدف نادي وولفرهامتبون الإنجليزي التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لتولي زمام الأمور الفنية للذئاب خلفًا لجاري أونيل الذي أقيل من منصبه.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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