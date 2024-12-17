الجواد “رومانتيك واريور” بطل هونج كونج ينافس على لقب كأس السعودية 2025

الرياض – محمد الجليحي

يستعد الجواد “رومانتيك واريور” الفائز ثلاث مرات بلقب هونج كونج كب، للمشاركة في كأس السعودية 2025، السباق الأغلى في العالم، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، في فبراير المقبل على مضمار ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الرياض.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لجواد مدرب في هونج كونج على ميادين المملكة، كما أنها تمثل التجربة الأولى لـ”رومانتيك واريور” على الأرضية الرملية؛ مما يزيد تنافسية النسخة المرتقبة من الحدث الفروسي العالمي.

وخلال حضوره منافسات كأسَي سمو ولي العهد، السبت الماضي، أعرب داني شوم، مدرب الجواد، عن إعجابه بالتنظيم والمضمار، قائلاً: “هذه هي زيارتي الأولى للمملكة، وكل شيء يبدو جديداً تماماً. لقد قمت بجولة تفقدية للمضمار الرملي وحضرت بعض الأشواط”.

وتابع قائلاً: “أنا والمُلَّاك نعلم تماماً أن “رومانتيك واريور” جواد موهوب للغاية، ونعتقد أنه قادر على التعامل مع أرضية المضمار. بالطبع لسنا متأكدين تماماً، لكنني آمل أن يكون كذلك”.

ويُصنَّف الجواد “رومانتيك واريور”، ابن الفحل “أكلاميشن”، ضمن أبرز الأسماء في سباقات الخيل الدولية؛ حيث حقق أرقاماً قياسية، منها الفوز ثلاث مرات بلقب هونج كونج كب، ليصبح الأعلى تحقيقاً للجوائز المالية في تاريخ السباق، كما توِّج بلقب ياسودا كينين (فئة1) في اليابان، ولقب كوكس بليت في أستراليا عام 2023؛ مما يعزز مكانته في قائمة أفضل الجياد في العالم.

واختتم شوم تصريحه قائلاً: “هذا الجواد دخل التاريخ من أوسع أبوابه بفوزه بلقب هونج كونج كب ثلاث مرات، وهو معشوق الجماهير هناك. والمشاركة في كأس السعودية تمثل فرصة مميزة للغاية لي، ولهذا الإسطبل، ولهونج كونج؛ لذا سأبذل قصارى جهدي لضمان أفضل استعداد ممكن”.

يذكر أن مهرجان كأس السعودية 2025، يقام على مدار يومَي الجمعة والسبت 21 و22 فبراير، بمشاركة نخبة الخيل والخيَّالة من جميع أنحاء العالم؛ حيث يصل مجموع جوائز الأمسيتين معاً إلى أكثر من 38.1 مليون دولار، فيما تبلغ جائزة الشوط الرئيسي منفرداً 20 مليون دولار.