الرياضة البرتغالي جوميز: الفتحاويون مطالبون بالوقوف مع الفريق في المرحلة المقبلة

الدمام-البلاد

أكد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لنادي الفتح، على أهمية تكاتف الجميع من إدارة ولاعبين وجماهير لدعم الفريق في المرحلة القادمة. وشدد جوميز على احترامه الكبير لجماهير نادي الزمالك، حيث أعرب عن تقديره للفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيًا لهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة. وقال جوميز: “أعرف نادي الفتح جيدًا منذ تتويجه بلقبي الدوري والكأس في عام 2013، وأدرك حجم إمكانياته وقيمته في كرة القدم السعودية. المركز الحالي لا يليق باسم النادي، ويجب علينا جميعًا بذل الجهد لاستعادة مكانته الطبيعية في المنافسة.” وأضاف جوميز أن نادي الفتح يمتلك منشآت نموذجية وملاعب مثالية توفر بيئة عمل متميزة تساعد على تحقيق النجاح. وأكد على عزمه العمل مع الفريق بجدية لتحقيق طموحات النادي والجماهير. يُذكر أن جوميز يملك سجلًا حافلًا في الكرة السعودية والخليجية، ما يعزز الآمال في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.