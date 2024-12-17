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الاتحاد يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد
الرياضة

الاتحاد يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      17 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت ميديا عالمية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الاتحاد مُهتم بضم ماركوس راشفورد لاعب مانشتر يونايتد الانجليزي في يناير المقبل.

وقال الصحفي الإنجليزي الموثوق أليكس كروك: إن الاتحاد مهتم بالتعاقد مع راشفورد في موسم الانتقالات الشتوية ويراقب موققه النهائي مع اليونايتد.

وكانت صحيفة “التلغراف” الأمريكية قد أكدت في وقت سابق على رحيل راشفورد المتوقع عن اليونايتد في يناير، مشيرةً إلى أن الدوري السعودي للمحترفين ربما يكون خطوة محتملة للاعب.

ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه في يناير؛ من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحتل القمة بفارق نقطتين عن الهلال بعد مرور 13 جولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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