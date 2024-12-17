الاتحاد يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

البلاد- جدة ذكرت ميديا عالمية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الاتحاد مُهتم بضم ماركوس راشفورد لاعب مانشتر يونايتد الانجليزي في يناير المقبل.

وقال الصحفي الإنجليزي الموثوق أليكس كروك: إن الاتحاد مهتم بالتعاقد مع راشفورد في موسم الانتقالات الشتوية ويراقب موققه النهائي مع اليونايتد. وكانت صحيفة “التلغراف” الأمريكية قد أكدت في وقت سابق على رحيل راشفورد المتوقع عن اليونايتد في يناير، مشيرةً إلى أن الدوري السعودي للمحترفين ربما يكون خطوة محتملة للاعب. ويرغب الاتحاد في تدعيم صفوفه في يناير؛ من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحتل القمة بفارق نقطتين عن الهلال بعد مرور 13 جولة.