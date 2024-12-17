الأخضر يختبر استعداداته بمواجهة ترينيداد وتوباغو

هلال سلمان- جدة

يخوض منتخبنا الوطني في الـ 7:45 مساء اليوم مباراة ودية أمام منتخب ترينيداد وتوباغو على ملعب نادي الشباب بالرياض، وهي مباراته التجريبية الوحيدة قبل المغادرة إلى الكويت؛ من أجل المشاركة في بطولة خليجي 26.

ويختبر الأخضر استعداداته للبطولة الخليجية في هذه المباراة الودية، التي يغيب عنها بعض اللاعبين المصابين، وفي مقدمتهم القائد سالم الدوسري وفراس البريكان، كما يحوم الشك حول مشاركة عبدالإله العمري وعبدالله الخيبري بعد أن غابا عن التمارين في اليومين الماضيين.

ويقيم منتخبنا معسكرًا إعداديًا في الرياض بقيادة المدرب الفرنسي إيرڤي رينارد، بدأ يوم 12 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى يوم 20 منه، قبل أن يغادر إلى الكويت لخوض بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، حيث سيواجه منتخب البحرين يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر، في مستهل مبارياته بالبطولة.

ويلعب الأخضر في المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس الخليج 26، وإلى جانبه منتخبات العراق والبحرين واليمن.

وكان رينارد قد استدعى 28 لاعبًا لخوض المعسكر وهم: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، نواف بوشل، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالإله هوساوي، عبدالعزيز العثمان، هارون كمارا، عبدالله رديف، محمد القحطاني، فراس البريكان، صالح الشهري.

تفوق الأخضر

يتفوق منتخبنا الوطني في مواجهاته مع منتخب ترينيداد وتوباغو، الذي ينافس ضمن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (كونكاكاف)، حيث تواجها 3 مرات؛ فاز الأخضر في اثنتين منها مقابل خسارة وحيدة.

وكانت المواجهة الأولى قبل مشاركة منتخبنا في كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، ويومها فاز الأخضر بنتيجة 3-2. سجل الأهداف ماجد عبدالله وسعيد العويران وفهد الهريفي، فيما جاءت المباراة الثانية قبل مشاركة منتخبنا في كأس العالم عام 1998 في فرنسا، وفاز الأخضر 2-1 بهدفي سامي الجابر وسعيد العويران. أما المواجهة الثالثة والأخيرة فكانت مباراة المركز الثالث في كأس (OSN) بالرياض عام 2013، التي كسبها منتخب ترينيداد وتوباغو 3-1. سجل هدف منتخبنا الوحيد نايف هزازي.