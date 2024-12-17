الرياضة الأخضر يتغلب على ترينيداد ودياً استعداداً لكأس الخليج 26

البلاد- الرياض

تغلب المنتخب الوطني على منتخب ترينداد وتوباغو1/3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الشباب، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر؛ استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت. سجل “صالح الشهري” هدف المنتخب الوطني الأول من ركلة جزاء، وعزز الأخضر تقدمه بهدف ثان بواسطة “عبدالله الحمدان”، واختتم “ناصر الدوسري” أهداف الأخضر بهدف ثالث. وعمد المدير الفني” إيرڤي رينارد” لعب المباراة بتشكيلتين مختلفتين في كلا الشوطين. من جهة أخرى، واصل اللاعب “فراس البريكان” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب “عبدالله الخيبري” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى اللاعب “حسان التمبكتي” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. فيما لم يشارك اللاعب “سلطان الغنام” في المباراة لتعرضه لنزلة برد؛ حيث فضّل الجهاز الطبي إراحته.