إطلاق ذكاء اصطناعي لفهم «لغة النباتات»

البلاد ــ وكالات

أطلق باحثون نموذج” ذكاء اصطناعي جديد” قادرًا على فك شفرة التسلسل والأنماط الهيكلية التي تُكوّن «اللغة» الجينية للنباتات. يُعد هذا النموذج الأول من نوعه عالميًا، وهو ثمرة تعاون بين باحثي النباتات في مركز جون إينيس، وعلماء الحوسبة بجامعة إكستر في بريطانيا.

تم تصميم النموذج لفهم وتفسير البنية والأنماط التي يتكون منها الحمض النووي الريبي، الذي يلعب دورًا حيويًا في جميع الكائنات الحية؛ إذ يحمل المعلومات الجينية وينظم وظائف بيولوجية معقدة؛ مثل نمو النباتات واستجابتها للإجهاد.

ويتميز الحمض النووي الريبي بقدرته على تشكيل تراكيب معقدة تُعرف بـ «لغة الحمض النووي الريبي»، والحمض النووي الريبي RNA هو جزيء يحمل معلومات وراثية شبيهة بتلك التي يحملها الحمض النووي DNA، إلا أنه يتميز بمرونته وقدرته على التفاعل مع بيئته، حيث يُترجم الجينات إلى بروتينات وينظم العمليات الخلوية.

وتلعب الأنماط دورًا حيويًا في تنظيم الوظائف البيولوجية؛ مثل التحكم في ترجمة الجينات إلى بروتينات، أو تفعيل استجابات النبات للإجهاد البيئي. على سبيل المثال، تستطيع بعض هياكل الحمض النووي الريبي المعقدة التفاعل مع عوامل بيئية؛ مثل الحرارة أو نقص المياه لتغيير نشاطها.