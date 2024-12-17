أمير المنطقة الشرقية يُدشّن قرية النخيل بالأحساء

الأحساء : البلاد

أقام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم، حفل عشاء لأهالي الأحساء بمبنى المحافظة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والأهالي وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية في كلمة خلال اللقاء ” سعيد في هذه الليلة أن أكون في الاحساء، محافظة الكرم والأصالة والخلق، وقد كنت وسمو المحافظ ومعالي وزير البيئة والمياه والزارعة منذ الصباح الباكر ونحن في عمل دؤوب فيما يخص هذه المحافظة الغالية على القلب تجاهها وتجاه أغلى ما فيها وهي النخلة”،

وأضاف ” إذا كان للنخل وطن فهو الأحساء وسعيد في هذا اليوم بهذا النشاط الذي يخدم المحافظة وسعيد بتدشين قرية النخيل التي تضاف لمنجزات هذه المحافظة العزيزة”.

ودشّن سموه خلال اللقاء قرية النخيل بالأحساء، والتي تهدف إلى إقامة فعالية دائمة يقدمها المركز الوطني للنخيل والتمور في محافظة الأحساء، ويوفر من خلالها المركز بنية تحتية مستدامة مجهزة لتقديم منتجات النخيل والتمور مع حزمة من الفعاليات الجاذبة للزوار من المقيمين والسياح طوال العام بداية من عام 2025 ، من ضمنها منطقة مخصصة للحرفيين وورش العمل والتي تصادف عام الحرف اليدوية 2025 الذي أقره مجلس الوزراء احتفاء بقيمتها الفريدة في الثقافة السعودية وإبراز ما يميزها من صناعة إبداعية، بالإضافة إلى تشغيل الموقع طوال العام بالشراكة مع نخبة من الجهات ذات العلاقة، وتأتي هذه الجهود لتوفر فرصًا استثمارية جاذبة، وفرصًا لرواد الأعمال في المنطقة، وفرصًا وظيفية متعددة، بما يرفع من القيمة الاقتصادية للمنطقة.