«يوتيوب» ترفع أسعار اشتراكات خدمة البث

البلاد ــ اخيرة

تستعد خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت “YouTube TV”، لرفع أسعار الاشتراكات الشهرية بزيادة قدرها 10 دولارات، وذلك بحلول عام 2025.

وبررت منصة “يوتيوب”- عبر مدونتها الرسمية- هذه الزيادة بارتفاع تكاليف وتراخيص إنتاج المحتوى، مشيرةً إلى أن الاشتراك الشهري سيصل إلى 83 دولارًا بدلًا من 73 دولارًا.ونوّهت المنصة أنه سيتم تطبيق قيمة الاشتراك الشهري الجديدة بدءًا من 13 يناير 2025، حيث أرسلت إشعارات بذلك لمشتركي الخدمة عبر بريدهم الإلكتروني المسجل سلفاً بالمنصة.

كما أكّدت التزامها بتقديم محتوى عالي الجودة، ليشمل ذلك برامج مشوقة وبثًا مباشرًا للأحداث المنتظرة في عام 2025، حيث يدعم الاشتراك ما يصل إلى 6 حسابات منزلية و3 بثوث متزامنة.