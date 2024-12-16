مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعلن عن توسّع برنامج دعم الأندية

يشمل 40 نادياً ويدعم المنظومة العالمية للقطاع بتمويل قدره 20 مليون دولار

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن استمرار مبادرة برنامج دعم الأندية في نسختها الجديدة للعام 2025، حيث سيتوسع البرنامجالرائد الذي تم تطويره في عام 2023 لتعزيز النمو المستدام لمنظمات الرياضات الإلكترونية، من 30 إلى 40 نادياً، مقدمًا استثمارًا قدره 20 مليون دولار لنمو قاعدة جماهير الرياضات الإلكترونية دوليًا. وبإمكان الأندية من مختلف أنحاء العالم ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 10 يناير 2024 تقديم طلباتها للالتحاق بالبرنامج.

وستحصل الأندية التي سيتم قبولها في البرنامج على دعم مادي ضخم لتنمية علامة النادي وتفعيل قاعدة جماهيرهم قبل وأثناء كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسخة العام المقبل 2025. ويُتوقع من تلك الأندية أن يكون لديها سجل راسخ من الأداء التنافسي المتميز عبر ألعاب متعددة، بالإضافة إلى الظهور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على جذب وتنمية قاعدة جماهيرية عالمية.

كما ستتمكن الأندية المشاركة من الوصول إلى تمويل البرنامج من خلال التفاعل مع قاعدة جماهيرهم طوال موسم الرياضات الإلكترونية المقبل، ويتمكنوا من متابعة القصص المؤدية إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومشاهدة البطولات عبر الإنترنت والاستمتاع بالمباريات الحية خلال الموسم.

وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “يُمثل برنامج دعم الأندية خطوة كبيرة في مهمتنا المستمرة لتوفير منظومة مزدهرة لأندية الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم مع فتح فرص جديدة للمنظمات في مختلف أسواقالرياضات الإلكترونية وأكثرها نمواً مثل الصين. ومن خلال هذا البرنامج، نُمكّن الأندية المشاركة من جذب الجماهير بمحتوى مميز يتجاوز الألعابالإلكترونية، بالإضافة إلى إبراز شخصيات ومواهب اللاعبين، جنبًا إلى جنب مع قصص نشأتهم، وتطوير علامات الأندية كقوة بارزة في عالم الرياضات الإلكترونية.”

برنامج مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لدعم الأندية لعام 2025 متاح لعدد 40 نادياً، حيث ستحصل الأندية التي تحقق المراكز الثمانية الأعلى في تصنيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على دعوات مباشرة، وستكون المقاعد المتبقية متاحة من خلال عملية التقديم المفتوحة. ويُركز البرنامج في هذا العام على التوسع الدولي في الأسواق الرئيسية سريعة النمو مثل الصين وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جو مارش، الرئيس التنفيذي في T1: “من خلال المشاركة في برنامج دعم الأندية هذا العام، حصلنا على فرص للاستثمار بشكل أكبر في لاعبينا وعملياتنا ومجتمعنا، مما خلق بيئة مكنتنا من تقديم أفضل أداء والتنافس على أعلى مستوى. هذا البرنامج هو مبادرة عالمية حقيقية تجمع الأندية للمساعدة في بناء منظومة متينة ومستدامة للرياضات الإلكترونية. نحن متحمسون للبرنامج في عام 2025، ولمعرفة كيفية مساعدته في رفع مكانتنا إلى آفاق أعلى.”

وأضاف ستيف أرهانسيت، الرئيس التنفيذي في Team Liquid: “كان البرنامج في نسخته الأولى مورداً لا يقدر بثمن بالنسبة لنا، فقد وفر دعماً عزز من قرارنا بالتوسع والمشاركة في ألعاب جديدة. كما ساهم في واحدة من أكثر السنوات التنافسية نجاحاً في تاريخنا الممتد لـفترة 24 عامًا، بما في ذلك احتلال مركز الوصافة في بطولة أندية كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024. ونتطلع للبرنامج في هذا العام وللفرص التي سيجلبها مع استمرارنا في الحفاظ على موقعنا كأحد أكثر فرق الرياضات الإلكترونية مشاهدة في العالم.”

تخضع العضوية في برنامج دعم الأندية للتجديد السنوي، وفقًا لمتطلبات البرنامج، مما يعكس الطبيعة الديناميكية لصناعة الرياضات الإلكترونية. قبول النادي ومشاركته في البرنامج لا يعني ضمانه لمقعد للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. سيتعين على جميع الأندية التأهل من خلال الطرق التقليدية لكسب مكانها في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لكل لعبة.