المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مربعات السمسم

نيفين عباسaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      16 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

السمسم غني بالفيتامينات والمعادن كالمنغنيز والكالسيوم وتناوله على الريق قد يقلل الكوليسترول الضار ويخفض ضغط الدم ويقوي العظام

المقادير اللازمة
نصف كيلو سمسم محمص
كوب إلا ربع سكر أبيض
عصير نصف ليمونة
ربع كوب عسل جلوكوز
2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة العمل
نضع الماء والسكر وعسل الجلوكوز على النار
نضيف لهم بعد الغليان عصير الليمون
نترك الخليط حتى يصبح كراميل أبيض
ثم نرفع الكراميل من على النار ونضيفه بالتدريج على السمسم ونقلب حتى يغلف الكراميل كل حبات السمسم
بعدها نحضر صينية مدهونة زيت غير لاصقة
ونفرد عليها الخليط ونقطعه مستطيلات وهو ساخن
ثم نترك ليجف تمامًا ثم نفصله عن بعضه ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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