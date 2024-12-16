طريقة عمل مربعات السمسم

السمسم غني بالفيتامينات والمعادن كالمنغنيز والكالسيوم وتناوله على الريق قد يقلل الكوليسترول الضار ويخفض ضغط الدم ويقوي العظام

المقادير اللازمة

نصف كيلو سمسم محمص

كوب إلا ربع سكر أبيض

عصير نصف ليمونة

ربع كوب عسل جلوكوز

2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة العمل

نضع الماء والسكر وعسل الجلوكوز على النار

نضيف لهم بعد الغليان عصير الليمون

نترك الخليط حتى يصبح كراميل أبيض

ثم نرفع الكراميل من على النار ونضيفه بالتدريج على السمسم ونقلب حتى يغلف الكراميل كل حبات السمسم

بعدها نحضر صينية مدهونة زيت غير لاصقة

ونفرد عليها الخليط ونقطعه مستطيلات وهو ساخن

ثم نترك ليجف تمامًا ثم نفصله عن بعضه ويقدم