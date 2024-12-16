طريقة عمل جوزية جوز الهند

لمحبي جوز الهند وصفة سهلة لتحضير حلوي من جوز الهند بنكهة كريمية مميزة

المقادير اللازمة

كيلو جوز هند خشن

عصير حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

2 كوب سكر

كوب ونصف ماء

4 ملاعق كبيرة عسل ذرة

2 ملعقة كبيرة سمنة (اختياري)

طريقة العمل

نحمر جوز الهند في السمن حتى يصبح ذهبي اللون ونتركه جانبا

نضع السكر مع الماء في حلة ونضعهم على النار حتى يذوب السكر قليلا

ثم نضيف له عصير الليمون وعسل الجلوكوز ونترك الخليط على النار حتى يصبح كراميل ذهبي فاتح بدرجة حرارة 124

نختبر الكراميل بوضع القليل منه في ماء ليتجمد ويصبح متماسك

ثم نضع خليط الكراميل على جوز الهند بالتدريج ونقلب حتى يغلفه تمامًا

ثم نفرد الخليط في صينية مدهونة زيت ونقطعه بالسكين ونترك ليبرد تمامًا

ثم يقدم