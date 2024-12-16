المرأه صحة و عافية

طريقة عمل جوزية جوز الهند

نيفين عباسaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      16 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي جوز الهند وصفة سهلة لتحضير حلوي من جوز الهند بنكهة كريمية مميزة

المقادير اللازمة
كيلو جوز هند خشن
عصير حبة ليمون
2 ملعقة كبيرة ماء ورد
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
4 ملاعق كبيرة عسل ذرة
2 ملعقة كبيرة سمنة (اختياري)

طريقة العمل
نحمر جوز الهند في السمن حتى يصبح ذهبي اللون ونتركه جانبا
نضع السكر مع الماء في حلة ونضعهم على النار حتى يذوب السكر قليلا
ثم نضيف له عصير الليمون وعسل الجلوكوز ونترك الخليط على النار حتى يصبح كراميل ذهبي فاتح بدرجة حرارة 124
نختبر الكراميل بوضع القليل منه في ماء ليتجمد ويصبح متماسك
ثم نضع خليط الكراميل على جوز الهند بالتدريج ونقلب حتى يغلفه تمامًا
ثم نفرد الخليط في صينية مدهونة زيت ونقطعه بالسكين ونترك ليبرد تمامًا
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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