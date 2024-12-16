الرياضة

شاهد| العدالة يقسو على أحد.. والعربي يظفر بنقطة من الطائي

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      16 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
نجح فريق العدالة في مواصلة انتصاراته، بعدما تغلب على فريق أحد بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى بينهما في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة 14 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

سجل أهداف العدالة أنتوني أوكبوتو”هدفين”،وأمين عطوشي،و رضا بن سايح، فيما سجل ثنائية أحد فريج الجيزاني” هدفين ”
بهذه النتيجة، رفع العدالة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أحد عند 7 نقاط بالمركز الأخير.

وتقاسم فريق الطائي وضيفه العربي نقاط المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية (بحائل) بعد تعادلهما 1-1.

بادر الطائي بافتتاح التسجيل بواسطة عبدالرحمن الحارثي عند الدقيقة “14”، بينما أدرك وسيم وهيب التعادل للعربي عند الدقيقة “51”.

النتيجة رفعت رصيد الطائي إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع العربي بنقاطه إلى 22 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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