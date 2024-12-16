شاهد| العدالة يقسو على أحد.. والعربي يظفر بنقطة من الطائي

حائل- خالد الحامد
نجح فريق العدالة في مواصلة انتصاراته، بعدما تغلب على فريق أحد بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى بينهما في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة 14 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
سجل أهداف العدالة أنتوني أوكبوتو”هدفين”،وأمين عطوشي،و رضا بن سايح، فيما سجل ثنائية أحد فريج الجيزاني” هدفين ”
بهذه النتيجة، رفع العدالة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أحد عند 7 نقاط بالمركز الأخير.
وتقاسم فريق الطائي وضيفه العربي نقاط المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية (بحائل) بعد تعادلهما 1-1.
بادر الطائي بافتتاح التسجيل بواسطة عبدالرحمن الحارثي عند الدقيقة “14”، بينما أدرك وسيم وهيب التعادل للعربي عند الدقيقة “51”.
🔚 نهاية المباراة #أحد 2️⃣#العدالة 4️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#أحد_العدالة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/LBpi2vEoCL
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2024
النتيجة رفعت رصيد الطائي إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع العربي بنقاطه إلى 22 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.
🔚 نهاية المباراة #الطائي 1️⃣#العربي 1️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#الطائي_العربي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/2AAt23MTb5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2024