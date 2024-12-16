سباق درب العُلا 2025 يفتح باب التسجيل أمام عُشاق التحدي لتجربة رياضية عالمية المستوى

البلاد- العلا



يشهد عالم الرياضة والمغامرة حدثاً استثنائياً مع قرب انطلاق فعاليات سباق درب العُلا 2025. يجمع هذا السباق بين تحديات الجري الممتعة واكتشاف كنوز الطبيعة والتاريخ في قلب العُلا، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها للمشاركين. يفتح باب التسجيل الآن أمام جميع الراغبين في المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، متيحاً لهم اختبار قدراتهم الرياضية ورفع التحدي لمستويات غير مسبوقة.

سيُقام السباق المنتظر على مدار يومين في الفترة من 23 إلى 24 يناير 2025 وسط الطبيعة الخلابة لواحة العُلا بموقعها الفريد شمال غرب المملكة العربية السعودية. تتيح مسارات السباق للمشاركين فرصة استكشاف طرقٍ تاريخية كانت تُستخدم من قبل التجار والحجاج، ضمن محيط صحراوي مذهل، وتشكيلات صخرية شاهقة، وواحات خضراء غنّاء. يهدف السباق إلى إبراز الجمال الطبيعي والأهمية التاريخية لهذه المنطقة، بالإضافة لتأكيد التزام العُلا باستضافة الفعاليات الرياضية عالمية المستوى.

تتضمن نسخة 2025 من السباق ست فئاتٍ تناسب جميع الأعمار والمستويات. يمكن للراغبين تأكيد مشاركتهم من خلال التسجيل عبر الموقع: racearabia.sa

للأطفال والشباب: تتوفر سباقات قصيرة مثل سباق الأطفال لمسافة 1.6 كيلومتر وسباق الغروب لمسافة 3 كيلومترات، وهي فرصة مثالية لدخول عالم سباقات التحمّل. تبدأ رسوم التسجيل من 45 ريالا سعوديا.



للرياضيين المتحمسين: يوفر سباق واحة العُلا لمسافة 10 كيلومترات خياراً أطول للراغبين في اختبار قدراتهم البدنية.

للعدّائين المتمرسين: تُقدم المسارات الطويلة مثل سباق جبل الفيل لمسافة 23 كيلومتراً (نصف ماراثون)، وسباق المجدار لمسافة 50 كيلومتراً (ألترا ماراثون)، وسباق المائة في الحجر لمسافة 100 كيلو متر (ألترا ماراثون)، الذي يُعد تحدياً حقيقاً لمهارات التحمل واللياقة البدنية. تبدأ رسوم التسجيل من 240 ريالا سعوديا.



في اليوم الأول سيتم تسجيل المشاركين واستلام أرقام السباق والمعدات، بالإضافة إلى جلسات إرشادية قبل السباق، مع إقامة الأنشطة المناسبة للعائلات مثل سباقات الأطفال والغروب. بينما في اليوم الثاني تنطلق السباقات الأطول، بما في ذلك سباق واحة العُلا، وسباق جبل الفيل، وسباق المجدار، وسباق المائة في الحِجر، ليختتم اليوم الثاني بحفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين.

إلى جانب الأجواء التنافسية والعروض الرياضية، ستقام القرية الرياضية ضمن أحداث السباق، حيث يمكن للمشاركين والمشجعين الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات، بما في ذلك أصناف القهوة الشهية، إلى جانب الموسيقى الحية والعروض الترفيهية. كما تتوفر مناطق مخصصة للعلاج الطبيعي والاستشفاء لضمان أفضل رعاية للعدائين بعد السباق.