دعوة أمممية لإطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين

البلاد – واس

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، على ضرورة إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين.

وقال بيدرسون في تصريحات فور وصوله إلى العاصمة السورية دمشق: “إنه يجب ضمان الأمن بمؤسسات الدولة حتي تعمل بشكل كامل”.

وأعرب بيدرسون عن أمله في رفع العقوبات عن سوريا من أجل بدء عملية التعافي، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة والمساءلة وأن يكون هناك نظام قضائي.

من جهته، ​رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا والمشكَّلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي المملكة الأردنية الهاشمية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، ودولة قطر، أمس في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد معالي الأمين العام , دعم دول المجلس لجميع الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والوقوف مع الشعب السوري وتقديم جميع الدعم له, مثمنًا معاليه ما تضمنه البيان الصادر، الذي سيسهم في بناء وازدهار الجمهورية العربية السورية، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري الشقيق.