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“تعليم مكة” يدعو للمشاركة في مسابقة برنامج المعرفة الإحصائية

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      16 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام والخاص والأجنبي، للمشاركة في مسابقة برنامج المعرفة الإحصائية الذي أطلقته وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء، لتعزيز الوعي المجتمعي بالثقافة الإحصائية خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2024 .
وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى تمكين الأجيال القادمة من الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتعزيز المهارات العليا لدى الطلاب مثل البحث والقياس والفهم والتحليل، وتنمية قدراتهم في التعامل مع البيانات بثقة واحترافية، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الإحصائية ورفع كفاءة الخدمات الإحصائية، ويمكن التسجيل عبر الرابط: https://exportal.stats.gov.sa/competition .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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