“تعليم مكة” يدعو للمشاركة في مسابقة برنامج المعرفة الإحصائية

مكة المكرمة : البلاد

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام والخاص والأجنبي، للمشاركة في مسابقة برنامج المعرفة الإحصائية الذي أطلقته وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء، لتعزيز الوعي المجتمعي بالثقافة الإحصائية خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر 2024 .

وأوضحت الإدارة أن البرنامج يهدف إلى تمكين الأجيال القادمة من الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتعزيز المهارات العليا لدى الطلاب مثل البحث والقياس والفهم والتحليل، وتنمية قدراتهم في التعامل مع البيانات بثقة واحترافية، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الإحصائية ورفع كفاءة الخدمات الإحصائية، ويمكن التسجيل عبر الرابط: https://exportal.stats.gov.sa/competition .